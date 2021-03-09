Thom Browne

Thom Browne 為秋冬2021 系列打造一齣黑白的懷舊電影，請來美國滑雪女運動員Lindsey Vonn做主角，片中講述她發夢到雪山滑雪，穿起Thom Browne 的三件頭西裝襯上維多利亞剪裁的羽絨晚禮服的她，被火柴人送上直昇機，情境有如公主踏上馬車一般。禮服後幅有袖子，可以成為大褸，功能性的設計一如當年Thom Browne x Moncler的概念。

發佈短片找來導演Carissa Gallo掌鏡，於加拿大Mount Hector取景，Vonn 到達雪山後，是她一展身手的好機會，模特兒夾道欣賞她於山谷間飛馳， 他們戴上面罩，分不清男女，系列也沒有男女裝之分，主張多元性別，西裝、高訂剪裁與運動服融合成為重點，刺繡西裝與大泡袖裙子竟就是滑雪裝，corset西裝外套，Oversized金線燕尾禮服、修身刺繡長裙、oversized 冷衫等，服飾與雪山同樣壯觀。高訂規格的裝飾工藝和剪裁隨處可見，刺繡、皺褶、束腰剪裁等。配飾有金色的硬身背包、弧形高跟鞋滑雪靴、旅行篋、Clutch、功能性皮革背包、手套等。運動服與高訂以背帶、布章和羽絨連繫。直到Vonn滑到平地，好夢即將終結，她亦回到原點，在床上起來再睡去，迎接下一個夢境。系列是向「限制」作出回應，對旅遊、性別、服飾類別等等的界線，從實體、網上甚至思想的無限開拓。

Balmain

疫症帶來的旅遊限制，為時裝周帶來翻天覆地的改變，時裝發佈由實體改為網上，世界各地的觀眾同時在屏幕上觀看，人與人只有遙距接觸。Balmain的設計師Olivier Rousteing 過往在網上時裝發佈總是別出心裁，試過將一些KOL 和雜誌老總化身為屏幕，一個個放在front row，又試過在舖頭的櫥窗影lookbook，惹來途人駐足欣賞。來到秋冬2021 發佈會，設計師渴望外遊的情緒到達頂峰，於是以旅行為系列的主題，帶我們上機。

發佈短片大陣仗地移施巴黎戴高樂機場的飛機庫拍攝，Air France 借出真實777飛機，整個系列呼應着「出走」的主題，出動所有航空和旅行有關的元素，發佈開場是登機顯示屏的畫面，模特兒從機倉出來，服飾從度假裝束開始到機師啟發的製服，甚至太空衣都有，可想而知計設師對「外出」的慾望有多強。服裝以品牌1980年代的浮誇派對設計為藍本，有束繩裙、漆皮jumpsuit、金色粗冷衫、闊膊bomber Jacket、飛機師外套，上面更鑲有68,000粒回收水晶，打造帶有軍裝元素的jet setter 造型，又以軍綠色、螢光黃、金色、粉紅、銀色，帶來正能量。細看之下，不難發現指南針吊咀、飛碟刺繡等細節。配飾方面則有旅行箱、旅行袋、shopping bag，還有旅行專用的U護頸形枕。

Olivier Rousteing想藉此帶大家走出框框，提醒人們不要固步自封，要到處大開眼戒，發佈會最後在月球登陸，一系列宇航服現身，如印有品牌舊logo 的monogram 大褸，銀色太空衣等，暗示太空旅遊將會成為未來的目的地。

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