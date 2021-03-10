日本女星堀北真希、黑木美沙和桐谷美玲所屬的大型事務所「SWEET POWER」爆出性騷擾醜聞，主角是53歲女社長岡田直弓，事件中的受害人被迫與她搞SheShe關係，被人拖手兼撫摸身體。

SWEET POWER於1996年由岡田成立，她對發掘美少女有超強的審美眼光，被她睇中的女星大部份都會大紅。有事務所關係人士爆料，受害人被事務所發掘後入行成為演員：「岡田的寓所在東京豪宅區的一幢大廈三樓，並安排受害人入住。岡田睡房有一張雙人床，她會召對方入房，又撫摸身體。」據悉，受害人曾向好友自爆與岡田同床一年半，其間被迫與她拖手，感到十分惡心。醜聞爆出後，岡田否認事件屬實，又指該地址是員工宿舍，入住了幾個人，而且每人都有自己的雙人床，而事件中的女主角則拒絕回答記者的提問。

事實上，SWEET POWER的前藝人堀北真希於2015年與《同一屋簷下》男星山本耕史結婚，兩年後宣佈退出藝能界，專心做家庭主婦，當時她已被指與岡田關係惡劣，就連生B消息亦非經由事務所宣佈。

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