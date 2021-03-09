武肺疫情重創戲院業，UA戲院前日宣佈倒閉，不過今年「第45屆香港國際電影節」依然鐵定下月1日揭幕，電影節大會昨日舉行網上發佈會，公佈今年電影節目。由梁朝偉、郭富城主演的《風再起時》及七大導演執導的《七人樂隊》成為開幕電影，其中《風》片更是世界首映；閉幕電影則是剛奪得「第71屆柏林影展評審團大獎銀熊獎」、日本導演濱口龍介的《偶然與想像之輪》。電影節為期12天，比過往略為縮短，並首度以實體與網上混合模式舉行，設有講座及交流節目。

內地一度未過審批

《風》片由翁子光執導，更是城城與偉仔繼1988年無綫處境劇《都市方程式》後再度合作，故事講述香港廉政公署在70年代成立，對貪污探長進行追捕，揭開殖民地時代落幕前的風雲；城城與偉仔飾演的角色，原型更分別為70年代四大探長中的呂樂和藍剛。據知電影於2018年3月已經殺青，原定同年聖誕檔期上映，但疑因涉及警察貪污和講述黑社會，電影公司曾盡量配合修改內容，但未能通過內地審查，一度上映無期。《七》片則由香港七位著名導演杜琪峯、洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、徐克及已故的林嶺東執導七個故事，電影去年在康城電影節放映，並成為釜山國際電影節開幕影片。

城城除了主演的《風》片成為開幕電影外，他更是第三度成為電影節大使，雖然他沒有現身發佈會，但預先錄影片段，他說：「作為大使可以為大家推介，係賞心樂事。」他又提到去年世界巡迴演唱會被迫取消：「今年會繼續做自己嘅演唱會之餘，電影會佔據我最多工作時間。」城城期望疫情盡快過去，各行各業早見曙光，多開拍電影。

關錦鵬掛住梅艷芳

擅拍女性電影題材的關錦鵬，日前已獲選為今屆「焦點影人」，他昨日現身發佈會說：「女性身上嘅複雜性，對我嚟講比較有趣。我特別掛住離開咗嘅梅艷芳，《胭脂扣》最初唔係我導演，因為搞得太耐，唐基明導演離開咗劇組搵咗我，其他演員都離開咗劇組，係梅艷芳守住個角色，因為佢太愛『如花』呢個角色，一個演員可以咁愛個角色，相信可以做到好多嘢。」

除了《風》片及《七》片外，港產片還有吳鎮宇及李麗珍主演的《濁水漂流》在電影節作亞洲首映，謝賢及馮寶寶主演的《殺出個黃昏》則是世界首映，戲中謝賢罕有除眼鏡演出。林家棟是《殺》片監製也是首次執筆寫劇本，他說：「喺劇本參與對我嚟講係挑戰，感激得四哥（謝賢）同寶寶姐支持。」