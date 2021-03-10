韓國男團東方神起的35歲成員U-Know昨日驚爆因違反防疫規定，於上月底在首爾江南區清潭洞的某餐廳內飲酒，一直呆到深夜，未有於限制營業的晚上10時前離開餐廳，而遭警方調查。

SM率先道歉

事後U-Know所屬的SM事務所已率先就事件道歉，而到昨晚事件主角U-Know亦在IG發表道歉文就事件致歉。U-Know表示：「大家好，我是鄭允浩（U-Know本名），對不起這段時間相信我、支持我的所有人，我感到非常失望。最重要的是，包括因疫情而忍受着困難而辛苦的醫護人員在內，對於渡過疲憊一天的各位來說，也是非常抱歉和慚愧。和朋友們一起聊天，沒能遵守營業限制時間，我自己很羞愧，也很生氣，因為我的錯誤行為，很多人也會生氣，內心很受傷。沒能多加注意，做出了錯誤的行為，對此我感到非常後悔和抱歉。我將深刻反省違反防疫守則，更加徹底地遵守防疫守則，並在每個瞬間進行更深入的思考和行動。再次表示衷心的抱歉。」

獲讚形象好

而韓媒和網民對於U-Know及SM事務所迅速就事件道歉，反應暫時都算正面，雖然部份網民對於U-Know也感到失望，但多數網民表示「只要反省就行」、「再不這樣做就可以了」、「不要太自責」等留言。韓媒指因為U-Know過去形象正面，加上今次事件只是一次失誤，所以覺得對比起其他藝人陷入爭議時的情況，U-Know並不會受到很大影響。

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