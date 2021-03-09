日本網站「大家的排行榜」最近展開投票，由網民選出「歷代性感偶像人氣排行榜」，票選出一百大名次，結果26歲的佐野雛子以1,197票成為冠軍，參與投票的fans大讚她擁有完美body，驚異的腰圍令F Cup巨乳更顯睇頭，令佐野雛子打敗一眾對手登上榜首。

去年被爆搶人老公的G Cup女星小倉優香，雖然得罪事務所正被封殺，但男士們對這位狐狸精卻又愛又恨，票數亦多達1,105票，與冠軍的佐野雛子相差92票。季軍方面，E Cup索模馬場富美加有934票打入三甲，童星出身的大原優乃以814票緊隨其後，而其餘十大名單順序是篠崎愛、中村靜香、澤口愛華、泉里香、久松郁實、都丸紗也華。

有人歡喜有人愁，憑I Cup身材上位的天木純，雖然IG狂吸142萬的followers，但在是次投票中，她僅得39票佔第60位，而AKB48前成員永尾瑪利亞就更加淒慘，只得第91位。

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