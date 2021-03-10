李施嬅真命天子星級健身教練車崇健（Anson Cha）身份曝光後，《蘋果》翻閲2018年除夕夜，於中環採訪除夕派對新聞，發現一對準新人的愛情種子原來是當晚派對上萌芽，施嬅表示跟Anson認識是經朋友介紹，而當晚施嬅看畢除夕倒數煙花後，離開派對會場時，被問到單身的她幾時再拍拖？她說：「冇刻意搵另一半，不過有朋友今晚都想介紹畀我，我就覺得唔急囉，拍完劇先至諗。」

介紹Anson給施嬅認識的月老，相信是有份出席除夕派對的陳可辛。當晚吳君如與陳可辛一家現身中環舉行除夕派對餐廳，施嬅單拖到場後，便與君如及陳可辛，還有西裝骨骨的Anson摸住酒杯底傾偈。

接近凌晨12時，眾人移師至餐廳露天位置，準備欣賞除夕倒數煙花，迎接2019年來臨，Anson全程企在施嬅身旁，兩人密密傾心事，完全沒有理會身後的君如一家。踏入2019年，現場氣氛高漲，眾人互相祝賀，施嬅拿出手機自拍時，Anson見機即挨近施嬅入鏡，頭貼頭自拍，施嬅相當體貼，多次以角度遷就Anson身高，之後更將手機交予友人幫他們拍照，狀甚開心。直至凌晨12時45分，施嬅獨自離開，未見Anson陪伴在側。事隔2年多，施嬅便宣佈答應男友求婚，將成為車太踏入人生另一階段。

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