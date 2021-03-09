日本投票網站「大家的排行榜」最近展開民意調查，由網民一人一票選出「歷代性感偶像人氣排行榜」，集合票數得出前百大名次，結果26歲的佐野雛子以1,197票成為冠軍，參與投票的粉絲大讚她擁有完美body，令人驚異的纖腰令F Cup巨乳更顯睇頭。

撻着闊少人氣急跌

佐野雛子在日劇版《死亡筆記》中扮演當紅偶像「彌海砂」上位，其後一度封胸專注拍劇，可是三年前被爆搭上內地富二代王思聰，令佐野雛子人氣及形象大打折扣，工作量大減，即使有劇拍都只做閒角居多。佐野雛子為力挽狂瀾，今年初推出全新寫真集《Colors》，獲得日本網民支持投下一票。

小倉爆緋聞做阿二

今次選舉的亞軍是去年被爆搶人老公的G Cup女星小倉優香，雖然她現時因緋聞得罪事務所被封殺，但她的票數亦高達1,105票，與冠軍的佐野雛子相差92票。季軍方面，E Cup索模馬場富美加獲934票打入三甲，童星出身的F Cup大原優乃以814票緊隨其後，其餘十大名單順序是篠崎愛、中村靜香、澤口愛華、泉里香、久松郁實、都丸紗也華，而38歲G Cup女星熊田曜子就有80票排第47位。

貴為三女之母的熊田曜子仍在圈中屹立不倒，她近日在社交網剖白餵人奶長達六年的辛酸，自爆上圍走樣，令她對自己雙乳感到厭惡。熊田現育有三個囡囡，她於2012年結婚後誕下大女，分別於2015和2018年再做媽咪，由於細女戒奶，使熊田曜子可以結束長達六年的餵母乳生涯，她在社交網留言：「對於有三個小孩，每個都餵母乳兩年來養育，當戒奶後，胸部縮水令我感到驚訝！20多歲時為之驕傲的胸部，形狀與彈性已完全不同。」熊田目前花兩個月時間靠運動健胸，並在其YouTube頻道分享成果。