李施嬅上月8日突然在IG貼出一張手戴鑽戒跟男友拖手相片，並宣佈「I Said YES」公佈婚訊，不過她以男友為圈外人為由，不肯透露男友身份，只以「C君」稱呼對方，她還表示兩人認識幾年，男友對她工作很支持及包容，直到今日，施嬅的未婚夫身份終於曝光，原來是星級教練車崇健（Anson Cha），周潤發、郭富城、楊千嬅及詹瑞文等也跟他操練健身。一身健碩身形的Anson不時在社交平台分享做運動片段，不論戶外室內，上山下海都有他的足迹，熱愛籃球的他更去到偶像已故球星高比拜仁，位於美國的運動場館接受體能訓練。

男友為星級健身教練

施嬅與男友同樣性格低調，雖然男友身為星級健身教練，但兩人拍拖一路以來都未有令戀情曝光。日前施嬅於加拿大完成劇集拍攝返港，結束在港隔離後，即急不及待跟男友見面。當晚她獨自駕車前往天后一間日本餐廳，Anson已一早在餐廳外等候，一對準新人對望時忍不住甜絲絲微笑，雖然久別重逢，但兩人沒有親暱舉動便步入餐廳。原來當晚他們相約一班朋友食飯，Anson非常有風度，每逢女性友人離開都親自送出門外，直至最後才跟施嬅步出餐廳，並各自駕車返回施嬅位於香港仔的住所而去。

婚禮於疫情後舉行

對於未婚夫的身份曝光，施嬅承認跟Anson拍拖多年，但並非自己的健身教練，兩人認識是經朋友介紹，有共同興趣是熱愛運動。由於男友是圈外人才保持低調，不想因戀情曝光而影響對方。至於婚禮安排，她透露疫情前未必舉行，一切等待最安全的情況下才舉行，稍後還要出埠工作，跟男友分隔兩地。

Anson貴為星級教練，收費當然也是星級收費，據知一小時收費由以2,000元起，他教授課程並不只得操肌肉練大隻，會因應學員要求度身訂做課程，甚至連增肥、減肥也可以。曾跟過Anson健身的詹瑞文表示，Anson教健身方法會令人上癮很想繼續學，他說：「佢最鍾意講over all fitness，即係唔係練到一嚿嚿肉就得，要保持一個好心態，令你愛上運動。」即使星級收費，詹Sir仍覺得物有所值。據知Anson身家豐厚，擁有過千萬物業。

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