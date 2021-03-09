自去年初武漢肺炎爆發之後，粗略估計過百場演唱會相繼取消，今年有幸率先踏上紅館開騷的，是今年1月1日於商台頒獎禮上首奪「我最喜愛女歌手」的林二汶，她兌現承諾在本月27及28日舉行兩場演唱會答謝歌迷。全場統一票價680元的門票昨早10時正式公開發售，《蘋果》大約於昨日中午12時登入網站查看，已見兩場只餘少量門票，購票時更只能買到單丁位，及後所有門票已全部售罄。二汶原定只開27日一場，但因信用卡優先訂票首天開賣便火速售罄，之後宣佈加開28日一場，優先訂票同樣秒殺，昨日不少fans更於其fb專頁留言指因購票網擠塞而未能成功買飛。

同樣在商台頒獎禮中得「我最喜愛的組合」的RubberBand，亦將在下月4日及5日在紅館舉行演唱會，內部訂購一早爆滿，而贊助商KKBOX會員後日可優先訂購部份門票，至於公開發售日期稍後公佈。除紅館之外，近日人氣急升的獨立歌手梁嘉茵（Serrini）將在下月10日及11日，在旺角麥花臣場館合共舉行三場演唱會，最特別是每場有兩張28,000元、可以上台跟Serrini合唱的「總理套票」皆全被掃清，均見歌迷十分渴求入場睇騷，進行「報復式看演唱會」。