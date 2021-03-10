由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yuen、韓藝璃、Alan Kim主演的《農情家園》（Minari），在外國橫掃多個獎項，當中在日前舉行的第78屆金球獎上更贏得最佳外語片。此前，因電影台詞的50%以上不是英語，所以被大會歸類為外語電影，因而爆出涉種族歧視爭議。

頒獎禮下月舉行

而有「英國奧斯卡」之稱的英國電影和電視藝術學院大獎（BAFTA）今日公佈提名名單，當中《農情家園》獲得6項提名，包括最佳外語片、最佳導演、最佳女配角、最佳男配角、最佳選角及最佳原創配樂，頒獎禮在當地時間下月11日舉行。

入圍最佳女配角的尹汝貞將會與Maria Bakalova、Niamh Algar等女星爭獎，而本身尹汝貞已憑電影獲得多個獎項，於日前舉行的「第14屆底特律影評人協會獎」上再次獲得最佳女配角，前後合共獲得31個獎項，成績亮麗。

BBC評論獲滿分

《農情家園》上月作為第17屆格拉斯哥電影節上的開幕電影，於英國首次公開門票發售，門票迅速售罄。BBC在評論電影時給《農情家園》滿分，並評價說：「影片充滿了溫暖和真實感，無論在哪裏都會觸及到觀眾的內心。」《農情家園》電影講述韓裔美國人的家庭故事，改編自80年代懷着美國夢而移居美國的韓裔美國人鄭李爍導演的真實故事。

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