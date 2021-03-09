娛樂圈各種演出在限聚令放寬下陸續恢復，其中不少歌手由本月底開始接力開騷。因《暖男爸爸》被封「民選視帝」的鄭中基，前晚宣佈將在下月於中環海濱開個唱，一向創意多多的他更首創「Drive In」演唱會，讓觀眾自駕車輛進場睇騷，四人一車的套票盛惠6,000元，亦有7,000個座位讓普通觀眾同場欣賞。此車輛套票安排既符合現時實施四人限聚令外，又能保持社交距離減低感染風險，一舉兩得。

昨日度過49歲生日的鄭中基，早前憑ViuTV劇集《暖男爸爸》被封「民選視帝」，由他演唱主題曲《My Only One》也勾起不少觀眾的心癮，網民紛紛呼喚他再次唱歌及開騷。結果各界集氣成功，鄭中基前晚在社交網公佈將於下月24及25日舉行演唱會，而今次個唱除了在中環海濱活動空間舉行外，更破天荒首度在港仿效外國的汽車戲院（drive-in-theater），讓觀眾自駕車輛入場睇演唱會，新鮮感十足。

趁生日報喜訊

鄭中基前晚於社交平台貼出短片及留言宣佈下月尾在中環開騷，他搞笑稱：「生日前突發宣佈有show開！明嘅明嘅，我都知又大件事又突然，係會一時間消化唔到嘅，之後我會再同大家講解吓，多謝大家。」片段中的動畫正是外國汽車戲院情況，門口有大型告示牌寫着「鄭中基演唱會」，鏡頭一轉現場停泊不少車輛，大銀幕正播着演唱會，當中寫着「久違了的尖叫聲、再次出現於你我之間。」片段還提到今次是香港首個「Drive In」演唱會，場地將可容近百架車輛以及7,000個座位予觀眾選擇。

門票將於後日至14日公開優先訂購，座位票價為1,080元及880元，至於車輛套票則為6,000元，每架車只可容納四名乘客，因防止阻礙後排座位觀眾收看視線，故車輛高度不可超過1.5 米 。不少網民在Ig看到消息後大表雀躍及支持，有人留言：「咁都畀你諗到！」而鄭中基好友方力申及王灝兒（JW）也留言支持兼預祝他昨天生日快樂，但在討論區中也有網民指票價偏貴，其中6,000元車輛套票，即每人盛惠1,500元，比一般香港歌手演唱會前排票價的確為高。不過今次鄭中基有四人一車方式睇騷，某程度上正符合現時實施的四人限聚令，又可保持社交距離。

使千萬製作費

鄭中基昨日回覆《蘋果》表示：「當主辦單位邀請我話搞Drive In騷，我諗對香港觀眾會係一個新體驗，幾好玩。」他又稱自己主力負責演出內容，其他則交由主辦單位處理，稍後會在自家YouTube頻道再公佈更多個唱消息。而鄭中基個唱主辦單位發言人昨日透露現場可容納96架車，場地會有三個LED大銀幕，每個皆是76呎乘20呎大，以便不同位置觀眾收看台上演出，而製作費約1,000萬元，屆時會請約500工作人員開工，造就就業機會。

其實於外國流行多時的汽車戲院，也曾在香港試辦，如2007年西九文娛藝術區發展地點曾舉辦「維港巨幕」汽車影院，2016年將軍澳某商場亦把戶外位置佈置成汽車影院以作宣傳之用。

此外，除了鄭中基在下月開騷搞搞新意思外，今月底亦有林二汶在紅館舉行演唱會，隨後有RubberBand、梁嘉茵（Serrini）、伍仲衡及周杰倫等人開騷，而下半年有指莫文蔚、郭富城及陳慧琳等也陸續舉行演唱會，不少歌迷大表期待。