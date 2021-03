28歲美國小天后Selena Gomez樂壇成績一向不俗,但最近她上雜誌封面接受訪問時,竟表示自己因得不到樂迷的尊重,有意退下來,年紀細細已想告別樂壇。

Selena於訪問中表示:「大家都不認真對待我,就很難繼續做音樂,我有些時刻想:有甚麼意思?為何我要繼續做?」Selena童星出身,唱歌已超過10年,上年的單曲《Lose You to Love Me》與專輯更有雙白金銷量:「《Lose You to Love Me》是我認為我出過最好的歌,但對有些人來說仍然不足夠。我覺得下次我做的專輯會很不同,我想在退出樂壇前嘗試最後一次。」對於這個震撼消息,她續指:「我要很小心,我想認真試試演戲。」表示想專注發展演戲工作。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!