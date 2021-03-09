雖然武肺疫情仍未完全歸零，但演唱會及電影等已陸續復辦復映，演唱會更喜獲歌迷支持搶飛，開售情況理想。

林二汶《The Beginning of Faith》演唱會

地點：紅磡體育館

日期：3月27、28日

票價：統一票價680元

伍仲衡《搞乜花臣》演唱會

地點：麥花臣場館

日期：3月27、28日

票價：680元、480元

RubberBand《Ciao》演唱會

地點：紅磡體育館

日期：4月4、5日

票價：780元、580元、380元

Serrini 《I’m Fine, Thx》演唱會

地點：麥花臣場館

日期：4月10、11日（日場及夜場）

票價：28,000元（總理套票）、1,080元、780元、580元

鄭中基《Drive In Ultra-WEE are Ronald Cheng》演唱會

地點：中環海濱活動空間

日期：4月24、25日

票價：6,000元（車輛套票）、1,080元、880元

周杰倫《嘉年華》演唱會

地點：中環海濱活動空間

日期：8月20-22日、8月27-29日

票價：1,380元、 1,080元、880元、580元