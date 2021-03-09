《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月10日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：3月10日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，近兩次賽事莫雷拉停賽，宿敵潘頓豪奪8W，今次雷神強勢復出騎足九場，匹匹都係實力馬，尤其練馬師方嘉柏為他提供五駒，騎練有望連場數糊。主持會分析此路人馬各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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《果燃台》3月11日（四）Video Talk精選節目表：

一家人 呈分試補習班丨小五數學 分數除法 倒數相乘是關鍵步驟

日期：3月11日（周四）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小五學生

導師：進研教育數學導師 William Chan

內容：在計算分數除法前，必須先學倒數，即是將分子分母交換位置，然後才相乘。倒數跟分數除法有甚麼關係？怎樣運用分數乘法去計算除法？Mr. William 會透過簡單的例子及應用題講解分數除法概念。

同學可先加入「呈分試補習班」Facebook 群組(https://bit.ly/3jgXTW5) 免費下載練習。

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