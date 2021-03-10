已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮前年戀上大陸演員竇驍，自此香港內地兩邊走，更開始參演內地綜藝節目，近日她和同樣專注在內地發展的劉嘉玲驚喜合體，照片hashtag對照記第一季，似乎是為嘉玲姐的新節目撐場。

劉嘉玲以愛牌Saint Laurent現身，翻着過幾次的蝴蝶結飾豹紋恤衫，今次搭配黑色外套和皮革短褲，雖然身材保養得宜，但年過半百的她還是以黑絲打底，不裸露反更添嫵媚，勾勒出有格調的成熟美。至於超蓮就走causal路線，着上Fendi白色針織連身短褲，以Bottega Venetta的皮帶飾腰，外搭同色puffy外套，甜美帶氣質，兩人襯出截然不同的風格，各展美態。

除了青春可愛的造型，型格風一樣難不到超蓮，近日她為Miu Miu最新秋冬騷宣傳，着上品牌的藍色恤衫和珠片製鏤空短裙，外搭注入運動元素的西裝外套，在休閒型格中仍保留了一份幹練感，再以短襪仔襯Mary Jane大騷美腿，份外吸睛。

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