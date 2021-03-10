金剛和台灣女友小嫻愛得癡纏，昨日是小嫻的41歲生日，金剛親手整蛋糕為女友慶祝，甜蜜滿瀉，小嫻在社交網上載短片，自爆兩人是「內痔情侶」，生日願望是趕快割掉內痔（痔瘡），「然後希望你（金剛）的肛門腫瘤是良性的」，金剛對着鏡頭說：「3公分，這麽大。」

原來小嫻送給自己的生日禮物，就是上星期拉金剛一起去做健康檢查，並將過程拍片與網民分享，在片中小嫻說：「我們討論說要做健檢也好一段時間了，這次在41歲生日前夕去做了全身健檢，等醫生說明好像等開獎一樣！一口氣要面對自己好多問題……我們接下來要一起去把它好好處理一下。」

金剛得知要在清醒的狀態下做指診肛門，檢查有沒有痔瘡時，笑對女友說：「我怕我做完以後……我可能就會跟你分手。」而檢查結果，兩人都有痔瘡，小嫻崩潰地說：「這麼漂亮的女生居然小菊花有個果實。」自嘲兩人是「內痔情侶」，醫生就說：「還好，因為看起來是輕度的，除非說它有其他問題，不然的話，我們可能就用一些外用藥處理就好。」

身在台灣的金剛接受傳媒訪問表示，之前做身體檢查時，發現肛門側邊有腫瘤，下星期會再做詳細檢查，割出來化驗才知良性還是惡性。

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