李麗珍與前夫許愿，在1997年於加拿大誕下女兒許倚榕（Annise）。雖然Annise身為李麗玲女兒，但細個時相貌平平，完全沒遺傳到母親半點氣質。不過「女大十八變」，今年24歲的Annise已變成擁有model氣質的星二代，而且更獲model公司垂青。

在加拿大主修設計的Annise，返港後便從事產品設計工作。從她的IG中所見，除了一些生活照外，Annise亦有貼出同媽咪一齊食飯的合照，只見她以甜美笑容同李麗珍頭貼頭的合照中，毫不輸蝕曾被譽為女神級的阿媽，其吸引程度就連李麗珍的髮型師Daniel，亦叫她做「星二代女神」。

據知曾有model公司向Annise招手，不過李麗珍曾透露女兒覺得入娛樂圈很大壓力，故喜歡生活自在的她無意在娛圈發展。的確，雖然有個星級媽咪，但見Annise平日喜歡跟朋友外出食飯及影相「打卡」，生活頗貼地。

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