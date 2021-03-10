江嘉敏算是惹火人物，負面指控不時成為討論區熱話，先有疑贈品扮義賣，繼而急急刪掉「義賣」字眼強調非慈善機構，再有被前Fans公開對話截圖，指她當Fans如下人，不過最多人留意定必是她去年跟馮盈盈因「船P」事件反目一事。

有指重返大台救亡的曾志偉刻意安排兩位事非人主持新節目，馮盈盈昨日於IG貼出兩人合照，雖然兩人明顯笑容牽強，但網民卻發現她們分別在IG貼出的相是有所分別，討論區有網民以標題「究竟江嘉敏係有幾CHEAP先要P瘦自己再P肥馮盈盈」，同時亦有網民將江嘉敏在社交網貼出跟媽咪敷Mask的相截圖，發現疑似「江嘉敏媽咪」用來鬧人的賬戶，截圖內容看到有人留言「馮盈盈靚過你好多喎！你加唔加filter都係咁嘅樣」，疑似「江母」賬戶即留言「瘋狗症加肺炎，係唔係行錯地方講錯嘢？」，另一張截圖顯示有人寫上「呢個節目搵你做主持相當適合，扮單純的心機婊」，同樣疑似「江母」賬戶即反擊「原來世界上真係有你呢啲垃圾人存在嘅，肺炎等緊你啦」，言論令好多網民反感兼狠批。再者有網民發現江嘉敏昨日IG貼出跟馮盈盈「破冰」帖文中，曾留言回覆疑似「江母」賬戶說：「哈哈！知道了！佢把口臭過乜嘛！有冇打佢丫？」但今日再翻查其留言欄記錄，發現江嘉敏刪掉以上留言。

對此事件，江嘉敏否認網民所指的賬戶是其母，更嬲爆指有人刻意針對自己，她強調母親的賬戶並非事件中所指那個，不明為何有人如此黑心作出此類行為，更表示經已侵犯她的底線，攻擊她的家人。她事後嬲爆在限時動態發文鬧爆「我唔理妳係我背後講乜又好做乜都好，我理得你又利用我玩我屈我暗串我耍盡機心。我講多一次，你搞我就搞我﹗你唔好搞我屋企人，明唔明？﹗」不過出文後，又秒速刪掉此限時動態帖文。

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