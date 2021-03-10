內地市場大，風險亦大。2019年多個時尚品牌捲入「國土完整」議題風波，其中，Versace因被內地網民發現一件T-Shirt將香港、澳門列為國家名字印在衫上，怒指其侵犯國家主權完整，代言人楊冪火速割席，即時和品牌解約。事隔一年多，Versace終於有新的代言人，品牌今日宣佈由女團《宇宙少女 》成員吳宣儀（Betty）出任中國區品牌大使。

26歲的吳宣儀2016年在韓國以女子偶像團體「宇宙少女」出道，在2018年回到中國參加《創造101》，勇奪第二名，現在以歌手兼演員的身份活躍娛樂圈，是近年內地炙手可熱的新生代女星之一。吳宣儀在微博有超過2000萬粉絲，今次也是她首個國際時尚品牌的代言，Versace指吳宣儀對力量和真實的追求，與品牌精神和價值觀高度契合。另外，品牌特別在新聞稿中提到「Versace高度重視其在中國的影響力，並極其珍視中國客戶群體」，可見品牌為重新打入內地市場花了不少心機。

對內地市場倍加重視的，還有已全力內地發展的容祖兒（Joey）。她日前在澳門出席活動，以荷蘭高訂品牌Viktor & Rolf登場。金色珠線製成的bra top飾上立體花卉，下身搭配充滿volume的公主紗裙，並以桃紅色手套遮蓋受傷的左手，同時有點綴造型之效，優雅中帶點玩味，其腹肌的線條亦非常搶眼。

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