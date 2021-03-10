劉丹、董嘉儀、袁學謙昨日在柴灣為保健食品拍廣告，連日來有巿民接種疫苗後身體不適或死亡個案，雖然政府及專家指出死因與接種疫苗沒有直接關係，但足以令市民卻步。年屆77歲丹爺都關注事件，「本身都諗住打，但知道打疫苗要前後要有足夠休息，我要工作冇咁嘅時間，最近又有咁多事，問清楚家庭醫生先，相信佢都會支持我。」市民吸收市面消息後陸續對接種疫苗打退堂鼓，丹爺說：「我哋都唔知道，有啲專家話長者先打，國內有啲又話60歲以上唔好打住，究竟係咩意思呢？我都唔明白，而且出咁多事，最緊要係多啲休息，唔夠休息打邊隻都有問題，希望大家都身體健康。」

丹爺一把年紀仍保持強健體魄，但他也因患上痛風苦不堪言，「以前仲笑人哋有冇咁慘，曾經拍戲見到個演員喺冬天都滿頭大汗，後來佢話痛風發作死頂，到自己有日腳痛，以為扭傷去睇跌打，後來再去睇西醫先知係痛風。」之後丹爺減少飲酒：「一邊飲酒一邊灌水，飲得咁辛苦何必呢？太太同阿仔都好緊張，我唔敢喺佢哋面前嗌痛，會死頂住。」丹爺兒子劉愷威早年成功進軍大陸發展，疫情關係，農曆年前返港休息至今，可以多陪伴女兒「小糯米」，丹爺說：「阿女不知幾開心，好黐爸爸。」

董嘉儀首次和丹爺合作見面，被丹爺誤以為學生妹，早前她與組合BOP成員Gordon傳緋聞，「大家都好關心我同Gordon，我哋大家都單身係好朋友，了解中。」對能否進展成情侶不置可否，「呢樣要問吓佢，我哋有一齊食飯、行山，最近大家都工作各自各忙。」董嘉儀自認不夠主動，並甜笑讚Gordon靚仔。

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