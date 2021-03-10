日本殿堂級諧星笑福亭鶴瓶上星期在他主持的電視節目中，笑住問女子組合AKB48前一姐前田敦子是否有餵人奶，令前田非常尷尬，更令網民扯火鬧爆。

事緣69歲的笑福亭鶴瓶上周主持《THE! 世界仰天NEWS》，同場的30歲女星菊地亞美在節目中自爆在家中餵女兒食人奶後，SMAP前成員中居正廣隨即大爆笑福亭最愛講人奶話題，笑福亭當時解釋指因為飲用人奶最健康。亭鶴瓶之後又問嘉賓前田敦子有否哺乳，又指着取笑前田。節目結束後，網民隨即留言鬧爆，指笑福亭人品差勁，令人惡心，有人更指他性騷擾。事實上，笑福亭過去亦早有「前科」，48歲偷食男星渡部建一年前就曾透露，老婆佐佐木希生B後，曾被笑福亭問及母乳怎樣。不過，有電視台的節目製作人就力撐福亭鶴，指他只是為了搞笑，又直指網民經常在社交網上批評，令製作人感到苦惱。

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