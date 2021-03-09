張敏是1990年代香港當紅女星之一，曾與劉德華、周星馳、周潤發等拍了不少大片，令人印象深刻是在電影《賭聖》飾演「綺夢」一角爆紅，短短8年時間內拍了70多部電影，也奠定了她女神級的地位。2000年代息影後，近年潛心修佛，周遊列國，淡泊名利，她的人生已去到另一個境界。最近吳孟達離世，她正在大陸麗江遊歷，與她聊起達哥之昔日往事，她是無限欷歔！覺得人生無常，要好好珍惜身邊人！以前她在娛樂圈時，經常見她喝醉酒，明顯是有很多不開心的事，息影之後，再跟她聊天，發覺她比以前開朗許多。

在90年代最風光時期，張敏可謂食客三千，身邊經常有一批損友陪住吃喝玩樂，她像大家姐般照顧這些朋友。雖然她真心對待每一位朋友，但有部份損友就看準她心軟和重感情性格，游說她出資本開時裝店、美容院和餐廳等生意，到最後這些店都因為經營不善要賠本結業。又有朋友以各種理由問她借錢，當然十居其九是有借無還啦！最傷一次是某位影壇中人以資金周轉不靈為由問她借2,000萬元，這個傻妹二話不說就借了，20多年前2,000萬元是一個很大數目，結果年復年追討，對方都以各種托詞沒有還錢。

最慘是這電影人一樣過得風光，但借款卻不肯還，有次張敏忍不住向我訴苦，想請我幫忙追討，她說：「啲錢真係我真金白銀借畀佢，係我捱更抵夜拍戲賺返嚟嘅片酬，有血有汗㗎。追咗佢咁多年，死都唔肯還返畀我，你同佢講吓啦！」我說：「你借咁多錢畀人，連借據都唔寫，要告佢都難啦！成日話你太心軟，又咁易信人，成日畀朋友呃錢都冇學精嘅！你死條心啦！我有行家都因信佢有金錢損失，追唔番㗎喇！」後來阿敏信了佛，覺得一切有天意，她也放開了，沒有再去糾結這件事。

張敏於上海出生，11歲隨父母移民來到香港。1985年亞洲電視藝員訓練班出身，與黎明為同班同學。1987年被永盛電影公司羅致，在向華勝全力栽培下，她是90年代最賣座的女星，然而在最紙醉金迷的娛樂圈中，她在如此多機會的情況下與各大男神們合作，她是唯一全無緋聞的一線漂亮女星，無人敢沾染。說來讓人相當驚訝，連周星馳與她合作這麼多部片，也一直視她為阿嫂般尊重，究其原因是其背後男人是香港一代影壇梟雄——永盛公司老闆向華勝，但她從未因這個大靠山擺架子，待任何人都是好客氣。

1987年《精裝追女仔》開拍時，我有日收到向華勝電話：「今日有時間去探班嗎？我想介紹一個新人張敏畀你認識，佢唔錯㗎，我公司簽咗，幫我睇吓佢啦！」到片場後，見他對張敏說話溫柔體貼，照顧有加，我當時心裏在想，兩人肯定在熱戀中，雖然向生一直沒說，但後來他告訴我與太太張美玲離婚了，之後每次約我去卡拉OK聊天，10次之中，有8次都見張敏在場，兩人是甚麼關係，不言而喻。

不過有媒體在場，張敏是比較拘謹，他們這段情由始至終都是很低調，從未公開承認戀情，但行內人基本上都知道他倆的關係。有次向生喝得有些醉，他從背後張開雙手攬住阿敏，當時女方好像很不好意思，立刻把向生推開了，食了檸檬的向生沒有表現不悅，反而是一臉笑容，還柔聲對張敏說：「夜喇！我哋走啦！」然後就拉住她手離開，這次張敏就沒有再抗拒，跟住向生一起離開了。

張敏不是小鳥依人、溫柔賢淑類型女生，她是屬於豪氣型的女人，獨立、爽朗、坦率、重感情、家庭觀念重。向生本身也是比較喜歡豪氣型的女人，不喜歡做作女孩，平時甚有威嚴的他，面對自己喜歡的女生，真的從未兇神惡煞過，簡直是兩個人，所以他嫂子向華強太太陳嵐經常取笑他：「我這個小叔（向華勝）天不怕、地不怕，佢永遠都係畀女人制服，對住自己鍾意嘅女人，佢就冇晒符！」不知何解他與姓張的女子特別有緣，第一任老婆是80年代無線藝員訓練班學員張美玲，之後分別與張敏和張玉珊相戀，直至最後一任太太是娶了在大陸經營製造提煉煙草工具生意的女強人端木櫻子，才脫離姓張的女人。

在感情路上，張敏一生是歷盡波折，1996年拍完《十兄弟》後，張敏與向華勝分手，聽說因為有第三者介入，她選擇分手，之後退出娛樂圈返大陸經商。可惜商海無情，她屢屢受騙。1999年在上海經商時與被稱為「京城四少」的地產大亨汪雨發展地下情，汪雨背景不簡單，其父親汪道涵曾經擔任過上海市市長和市委書記等職務，除此之外他還擔任過海峽兩岸關係協會的會長。當時汪雨熱烈追求張敏，但因為男方身份敏感，所以張敏與汪雨愛得低調，但2002年趙薇介入，兩人就結束了這段情。

2003年張敏離開上海轉戰北京，朋友介紹下認識了當經理人的劉永輝，兩人迅速相戀，2013年傳出兩人已婚，當年我有次去北京，打電話約了阿敏吃飯，她攜同劉永輝一起來吃飯，這是我第一次見劉生，他比較害羞，說話挺斯文，人品看來不錯，當時阿敏告訴我：「我會定居北京，搞吓啲小生意，唔會復出拍戲喇！」我以為她真的找到自己幸福可以定下來，殊不知2017年又爆出她與劉永輝分手，戀上小她10多歲的一位大陸年輕導演。

這位男友是她經常去一些佛會時認識的，兩人都是虔誠佛教徒，張敏告訴我：「佢係我佛會啲師兄，我哋有共同宗教信仰，喺埋一齊有好多共同話題，同佢相處得幾開心。而家我要求嘅生活好簡單，就係做一個普通人，活得自在，可以做自己開心嘅事，潛心修佛。」這幾年她與男友經常結伴在大陸各地佛寺聽經和遊歷，甚至與朋友們一起蹲在地下吃麵，完全不介意別人的眼光，完全拋開了明星的包袱，可能這才是她一直嚮往的生活，最起碼她告訴我：「潛心修佛係呢幾年，諗通好多嘢，而家過嘅生活，覺得好啱我，原來我追求嘅嘢就係咁簡單。」

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