游學修與蕭若元早前在社交媒體Clubhouse討論「香港電影已死」、「香港電影回復80年代光輝機率是零」等話題，引發激烈討論，兼充滿火藥味，隔空激辯成為熱話之際，日前UA院線已宣佈全線結業。香港電影曾經有過盛世時期，隨着社會事件發展的改變、大陸市場的衝擊、港區國安法的實施等，港產片還有多大市場與創作空間，能否重回當年盛世？

香港電影工作者總會會長田啟文（田雞）、高志森導演、游學修及高先影院負責人曾麗芬，最近分別接受了港台《視點31》的節目「UA的離去–理想與現實」訪問，探討有關問題。田啟文直言贊同蕭若元：「我同意佢講法，但係零基礎裏面，如果作出改變，就唔係零。」他認為80年代有傳統東南亞及外埠市場，現在只能面對大陸市場，「返大陸拍戲要配合，第一個唔拍得黃色、政治題材唔可以搞，就一味拍警匪片。」

社會爭議影響合拍片題材，田啟文表示2019年反修例風暴後，最常拍的警匪片要調整劇情，「我相信今日再拎《無間道》去拍合拍片係唔拍得，點可能警隊裏面有臥底呀？咁樣中傷...電影需要有矛盾，內地觀眾點解鍾意香港片，就因為喺內地睇唔到，冇咁暢所欲言，你而家拍內地拍緊嘅戲，我使乜睇你？」

港區國安法實施，他也提出了拍片的顧慮，「我而家去拍一個人喺街上示威，大嗌『光復乜、時代乜』，然後就俾人拉喇！拉得㗎喎！點解你喺條街度？拍戲喎！拍戲大晒呀？如果我拍戲因為呢種唔清晰，而令到我，而家係重罪，國安法，呢啲我哋咪好擔心囉！你如果畀條紅線我，咪知唔好搞呢啲嘞！我咪盡量一刀切，掂都唔好掂。」他也認為香港電影人不應局限思想，覺得一定拍香港故事才算是香港電影，「咁係錯誤，我係香港人，拍出嚟嘅電影就係香港電影。」

曾麗芬也提到80年代香港電影的盛世期，李小龍開始揚威國際，後有成龍、洪金寶，不愁賣片，「你話開即刻有人要買，嗰時日本多數藝術片，韓國片未流行，只得香港片。」如今和大陸市場的合拍片，她覺得變成沒有香港人故事和地道語言，「創作自由好重要，自我審查好多嘢拍唔到。」港台主持提到2016年電影金像獎最佳影片《十年》，曾麗芬說：「當時有業界人話係電影界嘅恥辱，我就唔係好明呢句說話，點解會係電影界嘅恥辱？當時起碼有5個新導演出咗嚟。」

而高志森也提到《十年》這部電影，他說：「今日叫我去估《十年》係咪可以再放，可能都會有啲考慮？今日有國安法情況之下。」他自言在香港拍片不差，但要考慮收回成本問題，打大陸市場要顧慮對執法人員的睇法，執法與黑社會之間的關係，如果只針對香港市場，題材毋須作出太大改變，「港片擺喺本地已死，必須要喺中國咁大嘅電影市場，成為獨立旗幟。我成日講應該發展大灣區電影，一個大灣區大過英國、法國。」

至於引發和蕭若元激辯的游學修，因為受到疫情影響，兩年無戲拍，於是他和許賢、蘇致豪於去年10月開始搞網上頻道，游學修在訪問中提到，因步入30歲事業卻停滯不前，所以才會作出轉變，將網絡創作和電影結合在一起，但很多人卻不看好，他說：「如果繼續綁死自己所謂藝人拍電影、拍電視係冇意義，不如落手落腳做。」最後，談到香港電影能否重生？游學修說：「最重要係能唔能夠引發香港人共鳴，我會唔會分享到呢啲感受，我經歷問題同掙扎、喜怒哀樂，係咪可以喺電影入面搵到共鳴。」他並慨嘆每年收到香港電影金像獎介紹入圍作品的小冊子，一年比一年薄，同時發覺越年輕的人越不愛看電影。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！