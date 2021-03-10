以真人騷作為主打的ViuTV去年曾宣佈將會舉行另類選美《最後一屆口罩小姐選舉》，經過一輪籌備，40強名單於昨日正式出爐，大會官方facebook專頁上，貼出40位參賽者相片和面試片段，節目將於本月22日起，逢星期一至五晚9點半播出。

無名入圍名單

話到明係口罩小姐選舉，所有參賽者的相片全部都戴上口罩，官方描述亦刻意寫明：「留意返，呢個名單係一個名都唔會有㗎！因為喺佳麗被淘汰前，呢個選美節目將會全程戴口罩，身份亦同佢哋個樣一樣相當神秘！唔知隔住口罩，大家又有無覺得邊個熟口熟面？又或者已經俾對電眼電親呢？」

入圍名單曝光後，有網民已經認出部份相中人，不少參賽者本身已經是演員，又或者是網絡紅人，當中包括有「大埔LuLu」董嘉儀、「籃球女神」方泳琳、《試當真》的阿慈、曾拍掃街美食短片的「My叔」李文意以及米媽米露迪等等。除了演員，參賽者的職業方面涵蓋多個不同行業，包括空中服務員、中醫、三項鐵人運動員、網絡紅人，甚至記者等。

另一個注目點，就是參賽者於面試時晒才藝的片段，她們的演出千奇百怪，做一字馬、吹牧童笛算是「正常」級別，較騎呢的是含住水說話、扮BB講嘢，還有聲稱幫人解決問題、揸飛機和批判性思維等等都變成個人技能未知參賽者是為了出位定攞分，問到她們的興趣時，有人表示要買口罩，甚至採耳。

網民要求打保錡格仔

今次找來ERROR四人擔任導師，雖然負面新聞纏身的保錡已經暫別幕前，但因這節目早已拍攝完成，所以將會如常播出，不過仍然有網民表示不滿：「又有吳保錡？又話會停？咁同冇停有乜分別啊？我唔想睇佢，有冇走保版？」、「強烈要求嗰個吳保錡打格仔！」，當然亦有人表示這節目是保錡暫別已安排好的工作：「請大家畀面阿Dee ，肥仔和193吧！」

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