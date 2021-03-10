對女人來說，唇膏和手袋一樣，永遠不嫌多。3月Dior、Hermès和Gucci分別推出新款唇膏，各有賣點。

Dior的經典傲姿唇膏，久不久都會推出珍藏版款式，今次以Dior先生鍾愛的花卉為主題，抽出3款大熱高級訂製時裝色調，注入牡丹花及石榴花萃等護唇成分，減退唇紋和乾紋，唇膏亦刻上玫瑰花和love字，嫵媚又不失少女氣息。

Hermès袋難求，可以先從唇膏入手，最近品牌帶來了3款春夏限量版色調，分別為Beige Ébloui炫麗淡褐調、Rose Oasis 綠洲玫瑰調和Corail Aqua水漾珊瑚調，帶有閃閃發光亮面效果，唇膏管則繼續採用撞色設計，非常適合春夏。

至於Gucci今個月就不出唇膏，改為出唇線筆，Crayon Contour des Lèvres同樣走精緻簡約路線，光滑純白色的筆管配以鍍金帽蓋，6款顏色有裸粉亦有不同的紅色調，質地柔軟且易於推開，除了用來勾勒唇形，也可以單獨使用提升雙唇的豐盈度。

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