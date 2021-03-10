12人日本女子偶像組合「=LOVE」於2017年成團，由AKB48前一姐指原莉乃擔任製作人。組合出道只有四年，22歲靚女成員佐竹音乃上月已宣佈畢業，於本月6日舉行畢業演唱會及向歌迷作最後道別後，她於本月底就會正式退團。不過，在佐竹離巢前，竟被爆出私下與中年男子開房，從事不道德交易。

日媒《週刊文春》爆料，佐竹於上月25日晚上6時左右被影到戴着口罩及穿着白色外套現身酒店，其後與一名年約40至50歲的男子會面，並一同搭電梯上房，兩人走路時還保持着一定距離。大約個半小時後，佐竹才下樓離開。據悉，該名中年男子被起底是高級交友俱樂部的「契爺」，會員以5萬日圓（約3,570港元）加入俱樂部後，就會定期收到女會員的推薦名單，如要發生肉體關係，被選中的「囡囡」還會獲得津貼。報道更爆出會員的電郵內容，除了詳細列名佐竹的資料外，還寫上「希望10Set15」，意思是與佐竹見面要先付15萬日圓（約1萬700港元）的介紹費，如要發生性行為，就要再支付10萬日圓（約7,130港元）「肉金」，有男會員還指收費太便宜，令人感到不安。該俱樂部的前員工爆料指佐竹以透過俱樂部，已經順利與多名男會員發生性關係，收入應該不俗，難怪會決定退出組合。佐竹宣佈畢業時，在官方網站表示：「在=LOVE藝能活動時，與很多不同人士接觸期間，發現想挑戰的新工作，今後會努力在這條道路上前進。」如今佐竹竟被發現轉行賣淫，全力搵「契爺」照顧。

有關佐竹從事賣淫活動，其經理人公司回應指：「向她本人確認過，雙方只是在房間內聚餐。」不過俱樂部的前員工就指，男會員是為了得到肉體才加入，女方才會得到收入，揚言沒有聽過只在酒店吃飯。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！