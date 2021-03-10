歷經一年的黑暗隧道，似乎已見到遠方的微光。巴黎時裝周2021秋冬去到尾聲，各方回憶過去、期待美好未來的心更加熾熱。Miu Miu在雪山走騷，以甜美溫暖的勇氣治療分隔的日子。Paco Rabanne也來回顧兼recall華麗享樂主義，一同憧憬快樂將來。

【Miu Miu 】

Miuccia Prada的Miu Miu 2021秋冬系列，帶大家開展了一場穿越雪山的旅程。發佈系列的電影，取景於阿爾卑斯山脈的Cortina d’Ampezzo，模特兒在雪地上行騷，朝着未知目標前進的精神，講述逃脫夢想、實現夢想的故事。Miu Miu女生踏上冒險之旅，來到山脈、穿越樹林。系列將不同元素融合，形成矛盾的對比與不協調，保護性的雪山服與性感的吊帶裙，就像述說每個女生內裏都藏着不同的身份。

Oversized滑雪服換上甜美糖果色與綢緞物料，有teddy bear式的人造皮草外套及套裝、連身滑雪褲、衍縫式的bra top與bodysuit。帥氣羊毛大衣與斗篷飾上窩釘，模特兒如像在雪山中披上盔甲，內裏卻搭配着輕柔的絲質連衣裙，傳達出一種精緻與親密感。配飾方面，毛毛手袋、雪靴、滑雪手套，造型搭配着針織滑雪頭套，在實用的保暖性能之下，結合運動與時尚。冒險旅程的尾段，雪地中的營火儀式喻意獲得自然給予的治癒力量，也反映了世界於過去一年重新聯繫一起。

【Paco Rabanne】

Paco Rabanne新裝以短片發布，模特兒穿上新裝在睡房的床上跳來跳去，慢鏡拍攝定格歡樂笑容。設計師Julien Dossena受訪時坦言，希望recall大家一下，歡欣享樂的日子到底應該怎樣？他想將一切都推向極致，more， more， and more的搭配互撞，有點隨手隨心、恣意妄為的快樂。

虎紋、格子紋的假皮草領大衣，內配飾以鮮橙蕾絲的藍綠色slip dress；翠綠絨西裝撞上玫瑰花pencil skirt及黑絲襪等，色彩、質料、光暗全數任意玩樂。老奶奶舊房子花花牆紙作背景，新系列在復古基調中，注入Paco Rabanne的華麗chucky美學。黑色絲絨上衣搭配阿婆風的碎花裙、蛇皮鞋，衣領加入中古皇宮的白色裝飾領口，再加上一串如同珠寶頸鍊的裝飾。白色反領連身花裙，retro style大花邊衣領飾上圖案刺繡、蕾絲及小釘珠等。各類華麗裝飾式細節，令服裝由日常版本變作high fashion ， 黑色冷衫開出性感胸口位，再沿邊掛上水晶粒、金屬珠片等。

Paco Rabanne傳統技法玩金屬片織編、金屬網元素，每一季都不可或缺，晚裝key dresses再加、加、加！皇家寶藍色mesh dress綴飾大顆大顆的水晶珠、仿如由綠寶石、鑽石鑲嵌而成的珠寶胸衣，閃耀奢華玩樂的歡快。

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