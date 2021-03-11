韓國天團BIGBANG前年經歷勝利退團，加上各成員於2017年起先後入伍，組合經歷4年的空白期。雖然四位成員已於前年服役完畢，而且原定去年4月復出，亮相美國的Coachella音樂節，但受武漢肺炎肆虐全球影響，令BIGBANG的復出大計無奈叫停，至今都未有確實的回歸日期。

是非纏身

當中31歲成員大成曾於2011年捲入奪命車禍，被指涉嫌撞死人，前年又被爆其2億物業成淫竇的是非，令大成形象受損，因此大成前年退伍後一直低調。不過今日他就被爆正低調經營個人YouTube頻道，更化身鼓手公開打鼓的影片。

太陽力撐

大成早於去年6月就開始經營其YouTube頻道「D’splay」，據知全部影片都是由大成本人負責拍攝及剪接，雖然曾上載用BIGBANG的歌曲來做伴奏打鼓的影片，不過他就未有於片中公開正面，多數都是戴上口罩及背對鏡頭，未有刻意公開身份，因此一開始的訂閱人數不足100人。

而隊友太陽其實曾於IG提到大成的YouTube頻道，當粉絲問及大成近況時，太陽就回答「D’splay」，低調撐好友。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！