韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季正在熱播，並將於明日播出第7集。劇情講到Eugene的女兒金賢秀被人殺害，而於新公開的劇照中，就見到Eugene似乎想找出真兇。公開的劇照中，見到Eugene找到嚴基俊的秘密空間，而且冒險潛入現場，令人好奇她將發現甚麼秘密，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

曾戀鄭雨盛

另外，李智雅於上集中以短髮造型回歸，現年42歲的她，2007年憑出道作《太王四神記》的清秀氣質一炮而紅，更曾與劇集拍檔、韓國型男鄭雨盛假戲真做，被影到同遊巴黎。當年男方雖大方承認拍拖，但戀情見光死。

被爆秘密結婚

之後李智雅被踢爆跟韓國搖滾音樂教父徐太志秘密結婚14年，令鄭雨盛無辜成為第三者，鄭雨盛之後受訪時曾說，第一次與心儀的女生（李智雅）到外國旅行，已有心理準備會被公開，言語間充滿遺憾。

留學時識前夫

另外，據知李智雅於1993年去美國留學時透過朋友介紹，認識當時於當地表演的徐太志 ，二人漸漸發展遠距離戀愛，直到1996年，徐太志宣佈隱退到美國生活，並與李智雅結婚。當時李智雅只有19歲，為了保護老公的事業，所以選擇向外隱婚。

曾跟家人反面

李智雅之後受訪時曾透露對於與徐太志的婚姻十分後悔：「因為父母反對我嫁給他，所以與父母有長達7年的時間沒有聯絡。」她直言如果人生能重來，她不會再選徐太志，會選擇家人。

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