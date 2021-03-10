《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月11日（四）Video Talk精選節目表：

1. 一家人 呈分試補習班丨小五數學 分數除法 倒數相乘是關鍵步驟

日期：3月11日（周四）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小五學生

導師：進研教育數學導師 William Chan

內容：在計算分數除法前，必須先學倒數，即是將分子分母交換位置，然後才相乘。倒數跟分數除法有甚麼關係？怎樣運用分數乘法去計算除法？Mr. William 會透過簡單的例子及應用題講解分數除法概念。

同學可先加入「呈分試補習班」Facebook 群組(https://bit.ly/3jgXTW5) 免費下載練習。

2. 挑戰香港秋名山！《Assetto Corsa》

日期：3 月 11 日（周四）

時間：7pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：Pluto Mok (Plutonization負責人)

嘉賓2：Jason Mok (Plutonization負責人)

內容：賽車遊戲一向以外國背景設計為主，今次由本地年輕賽車及電競團隊Plutonization特別在《Assetto Corsa》打造出香港秋名山之稱的大帽山荃錦公路，讓玩家感受在大帽山上的速度感！遊戲背後的設計團隊便是由 Pluto Mok 及 Jason Mok 兩兄弟負責，製作由路面開始，把高低起伏細緻記錄並完美呈現。及後開始製作地形以及道路兩旁建築，封測後再進行各種細節調整，共歷時半年時間完成首條由香港製造的賽車模擬賽道。今集特別邀請Pluto Mok 及 Jason Mok 分享製作背後的苦與樂！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！