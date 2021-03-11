韓國選秀節目《PRODUCE 48》所組的限定女團IZ*ONE，將按原定計劃於下月解散，對於12位成員的後續發展，fans都十分關注。

擬組小分隊

IZ*ONE於大前年出道時，就宣佈只會活動兩年半，雖然CJ ENM曾打算延長IZ*ONE的活動期，但因無法與各成員的事務所達成協議，所以IZ*ONE將按計劃於4月解散，不過據知情人士透露，組合部份成員對解散感到十分遺憾，正討論以小分隊形式繼續活動。

Big Hit娛樂股價急升

而今日再有報道指，IZ*ONE的22歲日本成員宮脇咲良，將會加盟人氣男團防彈少年團（BTS）所屬的Big Hit娛樂，並以Big Hit娛樂即將推出的新女團成員身份繼續活動，引起網民熱議。由於傳出宮脇咲良將簽約一事，更一度刺激Big Hit娛樂股價急升，不過Big Hit娛樂已否認報道：「還沒有決定任何事項。」

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