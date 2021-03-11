2017年賣座泰片《出貓特攻隊》於香港大受歡迎，幾位青春演員都因此爆紅，當中飾演「賓爺」的小鮮肉查朗桑提納托古（Nonkul）最近就有份演出港產片《一秒拳王》，與周國賢在擂台上肉搏，同片更有「大馬女神」林明禎。查朗為角色操得一身肌肉非常養眼，早前他就接受《蘋果》專訪，自爆來香港拍動作片讓他夢想成真！「這是一部動作片，而我一直都很想拍動作片，看到劇本知道自己演拳手，就已經很興奮地一口答應。動作片是我最喜愛的，我會看很多動作片，如《殺神John Wick》（John Wick）、《皇家特工》（Kingsman），還有《葉問》。」

第一次到香港拍戲的查朗，坦言初來報到十分緊張：「我去不同的地方工作，都會很小心不會激嬲人，怕影響到工作環境，所以初初都對來香港拍戲有點擔心，但這裏的所有人都很友善、很歡迎我，工作時完全沒有困難。」雖然只是開工幾日，但他就特別提到跟周國賢最好傾：「我特別跟周國賢較熟，我們都是演員，我每次跟他交流都能獲益。我們有很多關於演戲、他的工作、他的生活的話題，他是一個很有才華又勤力的人。」

戲中的查朗以純正廣東話講對白，乍看以為是配音？原來都是查朗自己逐句練逐句講：「都幾大挑戰，不單是要記住對白，我是想講好口音，越精準越好。我不知道你們聽上去順不順暢，但我已盡了最大努力，我希望聽上去不會太差。」入過場就知道，查朗的表演確實喜出望外，單是份心機已經值得欣賞。

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