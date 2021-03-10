張敏是1990年代香港當紅女星之一，曾與劉德華、周星馳等拍了不少大片，令人印象深刻是在電影《賭聖》飾演「綺夢」一角爆紅，短短8年拍了70多部電影。2000年代息影後，她近年潛心修佛，淡泊名利，人生已去到另一個境界。

90年代最風光時期，張敏身邊經常有班損友陪住吃喝玩樂，雖然她真心待人，但有部份損友看準她重感情性格，游說她出資開時裝店、美容院等，到最後都要賠本結業。又有朋友以各種理由問她借錢，當然十居其九有借無還！最傷一次是某位影壇中人以資金周轉不靈為由問她借2,000萬元，這個儍妹二話不說就借了，20多年前2,000萬元是一個很大數目，結果年復年追討，對方都以各種托詞沒有還錢。最慘是這電影人一樣過得風光，有次張敏向我訴苦：「啲錢係我捱更抵夜拍戲賺返嚟，有血有汗㗎！追咗佢咁多年死都唔肯還，你同佢講吓啦！」我說：「你借咁多錢畀人，連借據都唔寫，要告佢都難啦！」後來張敏信了佛，沒有再糾結這件事。

感情路歷盡波折

張敏1985年亞洲電視藝員訓練班出身，在向華勝全力栽培下，她是90年代最賣座的女星，然而在最紙醉金迷的娛圈中，她是唯一無緋聞的女星，連周星馳與她合作這麼多部片，也一直視她為阿嫂般尊重，究其原因是她背後男人是香港一代影壇梟雄——永盛公司老闆向華勝，但她從未因這個大靠山擺架子。

1987年《精裝追女仔》開拍時，我有日收到向華勝電話：「今日有時間去探班嗎？我想介紹新人張敏畀你識，佢唔錯㗎！」到片場後，見他對張敏說話溫柔體貼，我當時心想兩人肯定熱戀，雖然向生沒說，但後來他告訴我與太太張美玲離婚，之後每次約我去卡拉OK，10次有8次都見張敏在場，兩人關係不言而喻。

感情路上，張敏歷盡波折，1996年拍完《十兄弟》後，與向華勝分手，她退出娛樂圈返內地經商。1999年她在上海經商時，與地產大亨汪雨發展地下情，汪雨背景不簡單。2002年趙薇介入，兩人就結束了這段情。

2003年張敏轉戰北京，認識了當經理人的劉永輝，2013年傳出兩人已婚，當年我有次去北京約張敏吃飯，她帶劉永輝出席，當時她告訴我：「我會定居北京，搞啲小生意，唔會復出拍戲！」我以為她真的找到幸福可以定下來，殊不知2017年又分手，戀上小她10多歲的一位內地導演。

這位男友是張敏經常去一些佛會時認識的，張敏告訴我：「佢係我佛會啲師兄，我哋有共同宗教信仰，相處得幾開心。𠵱家我要求嘅生活好簡單，就係活得自在，潛心修佛。」這幾年她與男友經常在內地佛寺聽經和遊歷，甚至與朋友蹲在地下吃麵，拋開了明星包袱，可能這才是她一直嚮往的生活。

撰文：白露眉

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