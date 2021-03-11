正所謂「治國必先齊其家者」，中共近排頻密對藝人出手，一時禁演員抬高片酬、一時又提防大陸國產劇拖戲「注水」，而今次召開嘅第13屆全國人大第4次會議就主力狙擊大陸藝人及追星族，面對大陸越嚟越多「小鮮肉」迅速冒起，氣焰跟排場早已超過晒昔日天王巨星團隊，鬥人氣鬥fans鬥「巨星級」排場，官媒早已看不過眼，不時揞名爆一啲大陸紅星冇禮貌欠家教嘅惡行，有啲藝人更努力買likes買follower養出一班以網絡打手或「水軍」維生，助長別人用不正當傳播手段從中牟利，非法網絡「公關」問題猖獗，學成龍話齋「中國人需要被管」。

疑禁「偽娘feel」出鏡

今年兩會期間，全國政協張樹華建議禁止男藝人「偽娘化」、「追捧小鮮肉形象」打扮得花枝招展，指男藝人不能失去陽剛之氣，即係暗示嗰啲偽韓look大陸星在鏡頭前被消失，「影視明星的公眾形象是一個時代的反映，也反映一個民族的精神氣質，失去了一個時代男人應該有的、積極向上的陽剛之氣」，被不少大陸網民封他做「陽剛政協」，寸他「沒八塊腹肌，沒180cm以上別說自己陽剛」。

網上人氣與演技無關

除了批評現今男藝人起爭議，兩會亦集中火力，討論杜絕大陸年輕人瘋狂追星的方法，當中講到禁止買「打手」及「水軍」。北京人民藝術劇院副院長馮遠征在會上稱網上人氣跟演技無關，僅是網上「打手」當成一門生意，又有藝人肯用錢去「打榜刷數據，刷掉了形象也刷亂了市場」，甚至有些「無底線」追星族願意幫藝人造假買「水軍」，完全背離做fans嘅初衷，因此建議「玩大了，自然難逃法律制裁」。

大陸星貪心收禮惹禍

人大代表宋文新也提議「整頓無底線追星」指嗰啲花大量時間、精力及金錢去追星嘅人，認為私生飯破壞社會秩序，已超出「飯圈文化」合理界線，因此委員認為「明星後援會」要依法登記；全國政協委員韋震玲又稱近年青少年追星亂象越演越烈，譬如集資送金條給明星、以奢侈品作應援禮物、號召粉絲買明星代言產品，收買「水軍」為明星谷上人氣榜，又用「水軍」喺網絡爆罵戰，詆毀及誹謗其他明星，因此她贊成明星「粉絲後援會」應該要喺民政部門登記，規定權利及義務。即係日後大陸後生仔追星有機會被監控！？

人大代表陳海儀又指涉及直播打賞的案件近年有94%以上是18歲以下的未成年人，「金額少則幾萬元，多則上百萬元」，希望日後對明星、經理人公司及平台不當引導或者不當營銷行為給予相應的規管，「有明星接受像金條等貴重的消費品，如果涉及未成年人，這種行為必須得到監護人同意，如果沒經過法定代理人同意，明星本人必須歸還禮品」。

分級懲戒劣跡藝人

近年喺大陸不少被定義為「劣跡藝人」影星至今仍被「雪藏」，只敢間中在網上出post試水溫，人大代表趙冬苓噚日建議對涉及不當行為嘅藝人，採取分級懲罰制度，懲罰期屆滿者可以復出，即係有機會復播他們的作品，若藝人犯錯嚴重就要退出娛圈，而其作品將被封殺，片方亦可以考慮向劣跡藝人索賠償，之不過人大代表朱列玉則建議將明星「一次吸毒，終身禁演」寫入法律法規。

換言之范冰冰有望全面復出，范冰冰早年被爆涉及偷稅逃稅案，她最終補繳8.8億餘人民幣罰款，至今仍未能全面復出，但吳秀波被爆亂搞男女關係﹑鄭爽疑代孕棄養一對子女等，可能「懲罰期」較長，但係曾吸毒的明星就冇咁好彩，房祖名﹑柯震東、張耀揚、李代沫及陳羽凡等人均在涉嫌吸毒的藝人名單中，隨時復出無望！？

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