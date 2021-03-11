撐警藝人楊明（原名林明樂）官非纏身，去年8月初在半山馬己仙峽道涉醉駕，自炒「石壆」撞毀戰前石牆，由兩位警員挽扶上救護車，被控不小心駕駛、車窗透光度不足，以及拒絕提供血液樣本共3項控罪。楊明早前在庭上否認拒絕提供血液樣本，只承認其餘2項控罪，楊明隨時面臨牢獄之災，過往一星期內兩次到寺廟求神拜佛庇佑平安。

案件原定今日在東區裁判法院進行結案陳詞，楊明和女友莊思明今早9時多乘坐七人車抵達法院，由兩位TVB經理人先行到法院門口迎接，莊思明率先下車，楊明緊隨步伐，神情肅穆，略現疲態，接着一同掃「安心出行」二維碼進入法院。由於庭內有其他案件進行，人數眾多，楊明在庭內靜靜坐着按手提電話，接近開庭時他即一臉嚴肅，女友莊思明則在席上旁聽支持。

今日在庭上楊明代表律師清洪以沒證據證明楊明當時的精神狀態為理由，向法官申請押後至3月24號下午再審，上庭過程約10分鐘，楊明並沒有發言。楊明對罪狀顯然緊張。相隔15分鐘後，楊明和莊思明一同離開法院，楊明企定讓傳媒拍照，追問他面對官司會否疲累及困擾？他沒回答，只叫傳媒小心。

案件編號 ESCC2365/2020

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