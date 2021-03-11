蔡卓妍（阿Sa）、林愷鈴與倪晨曦今日於中環出珠寶品牌活動，阿Sa戴上逾270萬鑽飾現身，自言媽媽為她買了不少首飾珍藏當作嫁妝，最貴重是一粒價值百萬的鑽石，問到男友石恆聰是否經常送首飾作禮物？她說：「OK啦！」問到是否送過戒指？蔡卓妍說：「OK啦！」再追問是男友送求婚戒指，她回答「OK」，蔡卓妍即笑用阿嬌金句：「求婚個個都戴戒指，唔通個個都結婚咩。」

蔡卓妍又公開叫男友送手上戴的心型戒指：「就送呢隻啦！心心相印。」今天見阿Sa面圓圓，她自爆為拍新戲《金手指》正努力減肥：「年紀大，新陳代謝慢，以前食極都唔肥，而家要檢點啲，自己太擦得，好鍾意食嘢。」問到男友會否想女友肥點比較好攬？阿Sa說：「個個都話我瘦，佢都好擦得㗎，好彩佢好鍾意做運動，佢令到我有動力。」問到會否叫男友當私人教練？她說：「咁又唔使，我試過做gym舉重，不過有反效果，大隻咗，所以我會做帶氧運動多，跑步、跳舞都辛苦。」

她又指經常看到鄭秀文勤力做運動，同時成為她的動力，不過自己爆汗是慢慢滲出來，跟Sammi面上的爆汗不一樣。提到新戲拍攝，阿Sa指與梁朝偉和白只的戲份較多，問到有否拍親熱戲份？她笑說：「唔好放焦點喺嗰度，今次拍攝好開心、好好玩。偉仔哥驚我哋驚，同我哋傾好多偈，佢好OK，好open。」問她會向偉仔請教嗎？她笑言：「佢唔係嗰啲成日教人嗰啲前輩，佢鍾意team work。」

另外，日前21歲生日的林愷鈴爆當日意外地洩露18歲靚仔弟弟的樣貌，被指似韓星oppa，她笑說：「嗰日同家人慶祝，如果唔擺佢張相出嚟我會內疚，佢喺我心目中由細到大都咁靚仔，因為錫一個人就係咁。」至於弟弟會否入行，Ashley指弟弟雖然比較內向害羞，但入行最主要對藝術有熱情，入行與否則要看他的意願。

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