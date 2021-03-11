梁朝偉自劇集《鹿鼎記》中韋小寶一角後，旋即成為炙手可熱當家小生，劇集接過不停。黎耀祥近日與阮兆祥主持的網上節目中，大爆偉仔當年辛酸史，更曾經拍劇攰到嘔白泡，嚇怕工作人員。他指偉仔當年於TVB接拍古裝劇《俠客行》，一人分飾孖生兄弟兩角，拍攝其間幾乎沒有休息時間。黎耀祥指當年大台沒有休息室的設備，演員想休息只能在化妝間的兩張長櫈上睡覺，他指有次偉仔在長櫈上睡着，當工作人員準備叫醒他時，發現偉仔一直沒有反應，口角更流出白泡，嚇得工作人員以為偉仔死了，擾攘一陣子，熟睡中的偉仔才醒過來，大家才知道原來是偉仔太攰太辛苦，而口角的白泡只是口水。

黎耀祥也有同樣經歷，他自言拍攝高峯期，足足有4日沒有睡覺，每次一組收工同時，另一劇組已派車在樓下候命接送，日戲接夜戲，最多只有少少時間回家沖涼。談到辛酸難忘史，阮兆祥指跟陳豪合作拍攝劇集《公主嫁到》，當時接連拍攝多日，還記得有次清晨拍畢夜戲收工，兩人在化妝間隨手拿起大卷紙巾便當枕頭睡覺，不夠半小時後，工作人員便叫醒他們化妝。他憶述每人都要動用2位工作人員服待，1位負責化妝，另1位是負責托着他們的頭，因他們化妝同時仍爭取時間休息。雖然是辛苦，但黎耀祥也感恩曾經接到不少工作的日子。

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