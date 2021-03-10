日本男星赤楚衞二憑人氣BL劇集《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（處男魔法）爆紅，工作量激增。大受同志兼女性歡迎的赤楚近日就獲女性內衣生產商邀請拍攝網劇，內容以女性視角體驗被赤楚電暈的感覺。

全16幕的短劇於昨日凌晨12點起，每逢周三在品牌的官方IG上播出。赤楚在劇中瘋狂冧女，不但幫女友吹頭髮，又扮可愛與女友玩自拍，睡覺時更熊抱公仔，以笑容攻陷女人心。赤楚在受訪時表示拍得很開心：「在場有很多女性員工，對我來說很新鮮，我扮演一個給女性溫柔的男友，拍戲時學識怎樣令人心動，所以好興奮。」另外，有香港fans近日在九龍公園外的巴士站製作燈箱廣告，為赤楚慶祝27歲生日，fans去年12月亦在同一地點為《處》劇另一男主角町田啟太登廣告，慶祝他的寫真集再版大賣，認真有心。此外，《TV LIFE》雜誌公佈年度劇集大獎結果，《處》劇大熱獲得作品獎，而町田就獲得男配角獎。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！