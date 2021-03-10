美心太子女伍淑清年屆72歲，前年在反送中運動期間，曾發表「放棄年輕人」論，令家族生意大不如前；日前《蘋果》發現伍淑清拖篋現身中環，與男友人到集團旗下的日本餐廳進膳後，即拖篋入港鐵站巡視餅店。

當日下午約3時許，伍淑清和一名中年四眼男士在置地廣場的餐廳醫肚，其間發現伍淑清僅將口罩脫下一邊，但另一邊還掛在耳上，令口罩出現半天吊，不知是否貪方便之故，疏忽了防疫意識。兩人大約用了一個半小時進膳，之後便離開食肆。

跟着男友人陪伍淑清慢行到港鐵站，沿途經過一間美心餅店，伍淑清帶男友人到餅店巡視，指指點點講足15分鐘，之後兩人到便利店，伍淑清選購了雜誌，由於她又拖篋又拎住兩個袋，男友人便幫她拿雜誌。出到便利店門外，伍淑清在手袋中摷出一個信封，原來她的錢不是放在銀包裏，而是用信封袋錢，她從裏面拿出一張20元紙幣給男友人，再買了一份英文報紙才離去，之後男友人就送她到集團旗下的北京樓。

伍淑清是美心集團創辦人之一、名譽主席伍沾德的長女，伍沾德於去年10月29日在養和醫院離世。伍氏家族過去兩年是非不絕，伍淑清因為抨擊反修例運動的言論，令家族生意捲入風波，加上武漢肺炎疫情影響業務，令美心在香港的生意面對重大打擊。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！