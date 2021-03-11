「安心事件」至今接近兩周年，兩位當事人許志安和黃心穎事後全面停工，黃心穎被TVB雪藏至今，相對來說，許志安星途稍為好少少，去年6月獲解封，亮相ViuTV的音樂節目《Chill Club》試水溫，當時他接受訪問被問到是否將全面復出，他避而不答，只說︰「雖然唔敢講未來會係點，但我有信心會比以前更好。」直至近日，安仔事業終於現曙光，有消息指他下個月便會啟程到台灣，拍攝新劇《接招吧！製作人》（暫名），作為正式復出的頭炮。

有指《接招吧！製作人》的劇情會以2000年樂壇為故事背景，並以一班歌手的奮鬥史作為題材，全劇由12個單元故事組成，據知許志安看過劇本後，覺得故事十分勵志，角色亦能發放正能量，因此答應出演其中一個單元，更會為該劇唱主題曲。除了許志安，新劇有蕭煌奇和周華健參與演出。而新劇導演高炳權亦十分猛料，他在2019年憑電視劇《用九柑仔店》奪得第55屆台灣金鐘獎戲劇節目「最佳導演獎」。

對於許志安接拍台劇，太陽娛樂負責人回覆《蘋果》指確有其事，透露安仔將於下月中啟程到台灣。「安仔嚟緊係會過去開工，暫時未知留幾耐，因為疫情關係，所以過到去要先隔離，有好多細節要等台灣嗰邊公佈。」對於今次是安仔自「安心事件」復出第一步，他表示：「其實安仔一直keep住有嘢做，好似上次佢都有上ViuTV節目唱歌。」

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