香港人在疫情下罩不離口超過一年，ViuTV早前宣佈舉行另類選美《最後一屆口罩小姐選舉》，40強名單前日出爐，官方fb專頁貼出入圍參賽者相片和精華面試片段，全部參賽者戴罩上陣，除了「無樣睇」，名字亦沒有公佈，各人只以號碼代表，大玩神秘。不過有眼利網民認出部份參賽者，大熱門包括94號「籃球女神」方泳琳、71號「大埔LuLu」董嘉儀、曾拍攝YouTube頻道《試當真》短片的86號阿慈等。

落選港姐捲土重來

網民亦認出50號參賽者是前年落選港姐楊慧敏，去年她被發現參加一個在尖沙嘴半島酒店套房中舉行的生日派對，因房內有20多人而被指觸犯限聚令，事件曾在網上廣泛流傳及報道。不少素人參賽者也引起網民興趣，40號及44號的逼爆上圍，還有入圍參賽者中年紀最大、現年42歲的29號，相中的她滿頭白點疑似頭皮，有人留言取笑：「係咪落大雪呀香港？」

參賽者面試時的才藝表演亦備受注目，由ERROR成員肥仔、阿Dee、193及保錡出任導師，參賽者演出千奇百怪，除了有正常的唱歌、跳舞，竟有參賽者表演為肥仔拔罐，更有人演出含住水說話、扮BB講話，還有一位參賽者忽然除去上衣，露出運動bra top以性感搶分，令現場男士嘩聲四起。

保錡做導師惹不滿

保錡早前被爆背女友偷食，現已停工，此節目是他停工前完成拍攝，但當網民在片段中見到他時仍大表不滿：「又有吳保錡？又話會停？咁同冇停有乜分別啊？我唔想睇佢，有冇走保版？」、「強烈要求嗰個吳保錡打格仔！」但亦有人力撐，叫畀面其餘三子。節目將於本月22日首播。

此外，董嘉儀昨日在柴灣拍廣告，被問到與組合BOP成員Gordon傳緋聞，她說：「我哋都單身，係好朋友，了解中。」對能否進展成情侶不置可否，她自認不夠主動：「呢樣要問吓佢，我哋有一齊食飯、行山，最近大家都各有各忙。」但她不避嫌大讚男方靚仔。