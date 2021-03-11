前無綫藝員陳積榮（Jeff）去年8月確診患上第四期肺癌，當時接受治療後，情況一度出現好轉，但今年年初，情況急劇惡化，癌細胞有擴散情況，需要更龐大醫藥費，單單是轉食第三代標靶藥，每個月都要四萬元藥費。日前好友孫慧雪在社交平台出post，為Jeff籌醫藥費，及後醫院社工將Jeff個案轉介給「蘋果慈善基金」跟進。

不少圈中人得知Jeff的情況後都伸出援手，其中包括有林盛斌、徐榮及姚嘉莉、陳自瑤等，向來善心滿載的郭富城亦透過「Aaron Kwok慈善基金」捐出10萬元，助Jeff解決燃眉之急。

阿雪今日回覆傳媒，感謝大家對Jeff的支持，表示無論在金錢上及物資上都提供了不少援助，問到Jeff日前的情況，她說：「Jeff而家入咗醫院，唔可以探佢，所以我都等緊佢嘅屋企人畀消息我，但係詳細情況都唔係太清楚，因為佢哋都擔心會騷擾到Jeff休息。不過都係好事，喺醫院有人照顧到Jeff，可以舒緩吓情況，始終佢留喺屋企都比較辛苦。」

其後《蘋果》與Jeff聯絡上，對於大家在金錢和精神上的支持，身在醫院的Jeff說：「噚日收到呢個訊息，好感動，想親口同當面多謝大家，確實有好多圈中朋友支持同鼓勵，我一一都收到。而家我喺醫院，呢幾日個情況都幾險峻，做咗好多唔同嘅test，聽日有機會會做化療，身體預備去打仗，希望可以得到大家多啲嘅鼓勵，感謝咁多位嘅支持，我冇其他嘢要講喇，知道大家都愛我，好支持我，我都好愛大家。」

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