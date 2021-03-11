早前因武漢肺炎第四波疫情影響，令戲院關閉兩個多月，原定於去年12月3日上映的《一秒拳王》，延至今日才上映。首次執導兼主演的趙善恆（恆仔），適逢今日是他33歲生日，他馬不停蹄現身戲院謝票，他在現場說︰「香港嘅電影係唔會死，我哋一定會拍多啲好戲畀大家睇。」獲在場觀眾掌聲，有觀眾大聲回應︰「好好睇，好感動。」而他今日在社交網留言︰「衷心謝謝每一位進場支持的戰友，能夠和你們分享這一秒的喜怒哀樂，已是我最大的幸福。」他更形容這是一份好好的生日禮物。

而昨晚恆仔和該片男主角周國賢就開live，兩人大談拍該片的苦與樂，當中周國賢提到他為求出鏡效果更佳食麵令自己腫脹，他說︰「拍攝前我會食辛辣麵，務求令個人腫脹啲。」而當時他有傷在身，所以他說︰「無話過畀人知，試過幾次拍攝前已經偷偷食止痛藥。」而恆仔回想在鐵皮屋拍攝的日子，他說：「而家諗返當時喺鐵皮屋，點解會捱得到。」在疫情及艱難環境下，恆仔對香港電影充滿信心，他再次提到香港電影不會死，周國賢則回應說：「好似好多人問我香港樂壇已經死，我話我都keep住做音樂做到老㗎。」最後周國賢祝賀恆仔生日說︰「你聽日生日，祝你生日快樂，好好保留體力，你聽日謝票，要走好多場㗎。」

此外，恆仔將擔正的新戲《#PTGF出租女友》將與鄧月平、張建聲合作，片中他演富家子更成為PTGF界之王，經常被美女圍住，本身怕醜的他笑言未驚過，他說︰「之前拍《向西聞記》都有呢種情節，但拍電影好似係第一次唔會驚，大家演員都專業。」而該片將於下周四（18日）開鏡，早前演員招募活動中，物色了34D的前港龍空姐Shanne和24歲索模Amber，兩人將有份演出。

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