杜汶澤自去年底到台灣，為自家網台「喱騷」拍攝《尋找他媽的故事》後，目前仍身處當地，就算情人節都是靠視像跟老婆田蕊妮傳情。其實阿澤在當地除拍攝外，亦尋找商機撐台灣經濟。今日凌晨他到了台北的菜巿場參觀後，在Facebook宣佈「我就會成為台灣農產品出口商」，用行動撐被大陸封殺的果農。

身同感受撐果農

上月底大陸海關總署宣佈暫停進口台灣菠蘿，理由是「台灣輸華菠蘿中截獲檢疫性有害生物」，不過很多人相信是大陸政府封殺台灣民進黨政府的手段。有見及此香港市民出手搶購，藉此「懲罰」台灣果農。早在上星期阿澤在FB已預言會積極研究引入台灣水果蔬菜到香港，今早凌晨他專誠到了台北菜市場參觀後宣佈「很快，我就會成為台灣農產品出口商，推廣世界第一的台灣水果到香港去！」今日他接受《蘋果》訪問，他說︰「呢件事上個禮拜至籌劃，坐言起行，噚晚已經去咗佢哋台北農會參觀同負責人傾。初步排緊每一個時節，邊樣生果最靚，揀最top個啲先運去香港。」

台灣生果種類多

阿澤話台灣一年四季都有不同生果，7月食愛文芒，冬天就食「甜到你唔信」的蕃茄仔，更有不輸蝕日本貨的台灣哈蜜瓜︰「但價錢就爭好遠，覺得有責任去推廣呢樣嘢。身同感受自己都畀人封殺。條條大路通羅馬，冇話冇咗邊個唔得。我覺得台灣農作物本身質素咁高，其實唔需要倚賴某一個市場，全世都爭住食。未必做鳳梨，因為大家都做緊，而且做得好好，價格亦都升緊。好多嘢要準備，好似香港嗰邊運輸同冷藏庫，亦要同台灣傾攞最好嘅貨，我有信心去到頂，可以攞最好嘅貨。」

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