李雲迪徒弟、有大馬「鋼琴女神」之稱的李元玲（Cathryn）日前接受網台節目《正面交鋒》訪問，3位主持臨時拉夫即場叫她彈Keyboard，齊齊Jam流行曲，結果一時失誤被網民批評，事後她爆Seed：「我唔係歌手！唔係個個鋼琴家坐低就乜嘢都識彈，係要練習！我冇話要坐低彈Keyboard，啲人鬧我坐喺度做乜嘢？咁我行開喇！」接着她憤而離座，場面極為尷尬。

事件惹來不少爭議，有人批評Cathryn的EQ極低，鬧她「冇料扮四條」，批評聲音從四方八面湧出來，黃明志眼見同鄉的Cathryn遭網絡欺凌，忍不住在網上出post撐對方，「EQ好吃嗎？多少錢一桶？是誰規定每個人EQ必須要很高的？當面對不公不義，被誤解或被打壓的時候，為了讓大家覺得自己『EQ很高』而不去捍衛，這才是最低IQ的行為......」

他還認為身為藝人或藝術家，對自己的演出必須要有很高的自我要求，因為那是他們的專業領域，也是飯碗：「在沒有事先溝通準備的情況下，被擺上台後出醜，然後又被一堆人亂罵，我還不能X回去？道德綁架嗎？」最後，他更指與其苟延殘喘，不如「被霸凌就霸凌回去」。不少網民看過節目「還原刪改版本」後，留言直斥三位主持做法失誤，沒尊重過嘉賓，靠消費對方來提升節目熱度，甚至認為Cathryn爆seed有理。

當日Cathryn在社交平台撰長文解釋，表示事前主持聲稱只是聊天交朋友，去到節目中途，突然要求即場彈Keyboard，因對方態度堅決唯有配合演一首，結果因為沒有事先綵排而弄得一塌糊塗，更遭到網民責罵，「對不起，那一刻，我失控了，我也感到很後悔這麼失控，因為我是個普通人類，有血有肉有淚，容忍了霸凌那麼多年，我也會有情緒崩潰的一天，我為我的情緒失控而感到真的很抱歉」。

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