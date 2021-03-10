疫情下，戲院被迫關閉逾百日至上月中重開，UA全線戲院周一更突然結業，蕭若元大嘆「香港電影已死」。香港電影評論學會大獎昨日才在這艱難時期舉行線上頒獎禮，反送中運動紀錄片《理大圍城》獲得最佳電影，電影團隊發表得獎感言提到：「屬於我哋抗爭嘅記憶、意志同掙扎，係唔會消亡。」並呼籲香港人要守住腳步，裂縫總有破開的一天。

自前年反送中運動揭幕，香港涉政治題材的電影接連受到打壓，儘管在風雨飄搖的日子，抗爭紀錄片《理大圍城》仍獲香港電影評論學會頒發最佳電影（詳見附表），實屬難得。香港電影評論學會大獎完整名單已在1月中公佈，頒獎禮原定昨日在西灣河電影資料館舉行，因疫情及頒獎場地休館改為錄播，得獎片段昨日在社交網播出。《理大圍城》的得獎感言短片背景是一條黑暗隧道，但盡頭終於見曙光，盡頭牆上寫有HK，而細心觀看隧道兩側，牆上有「願榮」、「香港」、「一不可」及「Five demands, not one less」等字眼。

投票成熟社會榜樣

《理大圍城》得獎團體「香港紀錄片工作者」透過短片說︰「多謝電影評論學會喺今日咁艱難環境頒呢個獎畀我哋，一年過去，圍城並沒有消失，街上字句被抹走，點起嘅煙火亦被撲滅，但屬於我哋抗爭嘅記憶、意志同掙扎，係唔會消亡。」他更呼籲港人守住腳步︰「當紅牆逼近，每一個人都係被困者，我哋更加要守住自己嘅腳步，可以嘅時候盡力向前，保持憤怒，裂縫總有破開嘅一日。紀錄片係香港電影嘅一部份，喺香港拍紀錄片，從來都唔容易，但堅持嘅人仍然有好多，希望大家繼續支持香港電影！」

今日上映的《一秒拳王》入選推薦電影，導演及主演的趙善恆在得獎感言表示創作《一》片時，其實是想帶出一個重要訊息：「𠵱家世界好似好紛亂，係之前一秒一秒咁累積而來，將來會變成點，都係要靠我哋𠵱家一秒一秒去改寫。」趙善恆昨日接受《蘋果》訪問說：「我會繼續努力，希望大家都繼續支持香港電影。」而男主角周國賢則表示電影是兄弟姊妹共同付出努力的成果：「希望藉部戲可以為觀眾帶來更好的能量，所有事情都可以迎刃而解。」

另一部推薦電影《3cm》記錄香港罕見疾病患者生活，導演黃肇邦稱今年是他拍紀錄片的第10年，感謝電影評論學會外，又大讚獎項投票機制成熟，是現今社會的榜樣：「我好欣賞學會繼續堅持自己嘅方法，沿用自己嘅制度，就係透過對話同投票機制選出每一年嘅得獎作品，好多時有好多人有唔同意見，但呢個係一個好成熟、透過對話、投票衍生出嚟嘅結果，我覺得好適合今時今日呢個社會需要學習嘅一個榜樣。」

王宗堯主演的《夜香．鴛鴦．深水埗》成為推薦電影外，亦獲得最佳編劇，導演梁銘佳則與太太Kate Reilly領獎，Kate說：「感謝丈夫與我一起訴說香港故事。」梁銘佳則說：「世道艱難，希望同業及香港人加油。」憑《奪冠》獲最佳導演的陳可辛，表示上次已是18年前的《三更》，他又代獲得最佳女演員的鞏俐多謝大家投票。

高先加場明日開售

另外，高先電影宣前日佈於下周一至周日舉行「香港電影評論學會大獎——得獎電影巡禮」，《理大圍城》於下周一晚上8時放映，門票昨早10時開賣，未夠一小時已經售罄，網民紛紛留言要求加場。高先昨日傍晚宣佈，在本月21日加開一場，門票於明日早上開售；由於昨日反應太熱烈，令購票系統故障，高先同時宣佈不設網上售票，當日要到戲院親自購票，每人限售兩張。