【數碼港、中環】梁洛施（Isabella）跟「小小超」李澤楷分手後，帶着三名兒子由加拿大回港定居，2018年正式重返香港娛樂圈，但復出後工作量不多，因她首先要專注照顧小朋友。最近較少露面的Isabella，日前與媽咪現身數碼港一間超市購買食物，而《蘋果》又發現73歲的美心太子女伍淑清，日前拖篋現身中環，與男友人到集團旗下的日本餐廳晉餐後，即拖篋入港鐵站巡視餅店業務。

主攻乳酪奶類食物

Isabella拿着環保購物袋跟媽咪在超市分頭shopping，司機則在超市外等候，Isabella在零食區揀乳酪奶類食物，之後梁媽媽回去問Isabella是否需要買雪糕，似乎想買給三個外孫，Isabella回答：「今次唔買住。」最後Isabella只選了小量食物，便到自助繳費處付款，付款後步出超市直接上車，一早已在門口守候的司機，發現記者影相，露出不太友善的眼神。

另外，伍淑清和一名中年男士日前下午在中環置地廣場內的餐廳用膳，伍淑清用餐時將口罩脫下掛在耳上，疏忽了防疫意識。大約個半小時，二人用餐後離開食肆，慢行到港鐵站，沿途經過一間美心餅店，便入店巡視，指指點點了15分鐘，再行去便利店買雜誌。

伍淑清信封代銀包

由於伍淑清拖篋同時還提着兩個袋，同行的中年男士代勞拿着雜誌，出到便利店門外，伍淑清在手袋內拿出一個信封，再在信封內拿出一張20元紙幣給對方，看來她是信封當銀包用，之後她買了一份英文報紙，二人便一起去了集團旗下的北京樓。