孫慧雪本月初在網上為好友、前無綫藝員陳積榮（Jeff）呼籲籌募醫藥費，事關Jeff一度好轉的第四期肺癌，在近兩月情況急劇惡化，癌細胞有擴散情況，需要更龐大醫藥費，單單是轉食第三代標靶藥，已經需要每月四萬元藥費。醫院社工將Jeff個案轉介給蘋果慈善基金跟進同時，Jeff日前再拍片求助，獲林盛斌（Bob）、徐榮及姚嘉妮等人出心捐助。

一向善心滿載，樂於助人的郭富城得知Jeff情況後，日前透過Aaron Kwok慈善基金捐出10萬元，助Jeff解決燃眉之急，城城經理人小美在Jeff轉載《蘋果》報道下留言鼓勵：「你好﹗我代表Aaron Kwok慈善基金轉入款項於指定戶口作支持。。希望你加油。。早日康復。。」

除此以外，藝人們也感染到星二代的善心，繼Bob之後，陳自瑤也在IG轉載Jeff的短片，並寫上「我已將款項捐贈給陳積榮先生（Jeff)，當中也包括了我囡囡自願捐出的愛心利是錢，雖然我和Jeff並不認識，但看到他現時的狀況，也覺得很心痛！我只希望盡我們小小的力量和心意，可以把愛和支持送給Jeff！衷心祝福他可以早日康復！」黃婉曼同樣表示作出心意捐助Jeff。正如Jeff日前訴說抗癌路上，不斷感受到患難見真情的愛心，是令他非常感動，及增強信念要好好活下去。

「陳積榮」暖流之友編號：C4763

網上捐款：http://bit.ly/applecharity

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