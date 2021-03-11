昔日以好姊妹見稱的馮盈盈和江嘉敏，在去年6月因上何猷亨的富豪船P而正式決裂，試過同場視而不見，但正所謂「不是冤家不聚頭」，兩人將會合作TVB新節目《解構心機女》，其後馮盈盈率先在IG貼出以「破‧冰」做主題的世紀大合照，不過被網民發現她疑似P瘦自己，之後當江嘉敏將同一張相上載在IG時，她亦留言暗寸馮盈盈P圖。

唔知對方生理期

經過一輪「隔空過招」後，馮盈盈與江嘉敏今日終於正式碰頭，齊齊出席記者會。馮盈盈以一身戰鬥格現身，穿上小deep V兼露腰裝，反而江嘉敏包到上頸只晒雙臂兼露腿，明顯先輸了一截！其間兩人應要求合照並雙雙接受訪問，講到是否破冰，馮盈盈先說：「係走冰先啱，講緊佢第一次做主持，所以請佢飲珍珠奶茶為佢打氣，但係我唔夠細心，唔知道佢嘅生理期，所以冇準備到熱朱古力，真係唔好意思。」

寸江嘉敏早入行

兩人的「世紀合照」惹來P圖風波，有指被「P肥」的江嘉敏未有感到傷害：「邊個P肥我先，你講邊張相先，我又唔知邊個P肥我喎？冇乜嘢係會傷害到我喎！」盈盈則解釋相片是助手操刀，原相亦在對方的手上：「審美眼光好主觀，我亦從來冇講過啲相冇P圖，如果有P圖我會大方承認，唔會有P扮冇P。」

不過馮盈盈語帶雙關地說：「個底係好緊要，我朝早6:30出門跑步去水腫，keep住最佳狀態就唔使P圖。」嘉敏則擦鞋讚師姐，殊不知盈盈不領情，寸爆地說：「應該係我叫返你做師姐先啱，你係14年入行，嗰陣又拍劇又拍電影，反而嗰時我仲讀緊大學，所以你唔好再嗌我師姐，我受唔起！」

強調大家冇不和

之不過兩人屢傳不和，今次還被安排合作做主持，於是問到會否擔心最後「兩敗俱傷」？嘉敏說：「一直冇咁嘅事，只不過係大家不斷抺黑、發酵，但都要多謝大家，如果唔係大家嘅惡意抺黑，我應該都冇呢啲工作機會。」盈盈則附和地稱用行動證明係最好，合作做節目後的確有火花，但她強調兩人從來都沒有不和。對於有疑似「江媽媽」代女出頭，在網上鬧爆馮盈盈的fans，江嘉敏表示自己是公眾人物，當然願意接受所有批評，但始終家人不是公眾人物，希望不要太過火，她亦承認對此事有點嬲怒。

至於會否覺得自己是機心女，江嘉敏表示凡事也是有兩面看：「我自己覺得有人類存在嘅地方，就有心機嘅存在，因為好多人都試過，可能你想要追求一啲人嘅時候，你會喺佢面前買好多嘢畀佢試，或者做好多嘢令佢他開心，呢啲都係心機嘅一部分來的，所以我覺得係存在喺每個角落。」馮盈盈反而覺得：「應該問觀眾先啱，呢啲嘢好主觀。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！