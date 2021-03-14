由韓國名導奉俊昊執導、宋康昊主演的經典韓片《殺人回憶》，改編自韓國真人真事的懸案「華城連環殺人案件」，警方經過33年終於破案，但案件卻令到尹姓男子被裁定是模仿犯，當時因為現場留有他的陰毛，所以被判定為第8宗案件的兇手，同時令他坐足20年冤獄。

坐足20年監

去年尹某終於還清白，正式被水原地方法院裁定無罪，當時他獲申請國家賠償。據韓媒報道，坐了20年冤獄的尹某將獲得25億韓圜（約1,720萬港元）的刑事補償金。 據法律界透露，考慮到尹某拘禁種類及時間、拘禁期間受到的損失程度、精神上的痛苦等情況，賠償金額定為法例規定的最高金額。而尹某的賠償金計算以去年最低工資為基準，最低日薪（8小時工作）為6萬8,720韓圜（約475港元），法院認為《刑事補償法》規定的上限是最低日薪的5倍，因此把賠償金上限34萬3600韓元（6萬8,720韓元×5）乘以拘留天數7,326天（1989年7月25日~2009年8月14日），計算出刑事補償金的總額。

賠償過程繁複

不過據了解實際支付賠償金的相關程序十分之多，因此尹某領取刑事補償金需要相當長的時間。而尹某方面除了提出刑事賠償金請求外，還計劃提出當時接受調查時遭非法逮捕和監禁、暴行、加害行為給予的精神賠償和家屬精神損失賠償的請求。

李春材承認犯案

轟動韓國的「華城連環殺人案件」在1986年到1991年間發生，當時疑兇連續姦殺10名年齡由13歲至71歲的夜歸女，警方經過33年的偵查，鎖定了於1994年因姦殺妻子的妹妹而被判無期徒刑的犯人李春材（音譯），而李春材除第8宗案件外，起初只承認犯下其餘9宗案件，直到去年他終於承認全數10宗案件都由他做。早前李春材以證人身份就第8宗案件上庭，他在庭上表現冷靜，曾與李春材面談的犯罪心理分析專家亦覺得他是非常執着於性的人，覺得「性」成為他連續犯案的原因。

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